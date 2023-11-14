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    Стив Седдон - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Стив
    Фамилия Седдон
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Родной город Рединг
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 декабря 1997 (26 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.01.2024 1' - 64' Кембридж Юнайтед 0:0 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 30 тур
    64' 64'
    20.01.2024 1' - 90' Бертон Альбион 2:0 Чарльтон Англия. Первая лига, 29 тур
    15.01.2024 1' - 80' Дерби Каунти 3:2 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 28 тур
    54' 65'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бертон Альбион 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2023 66' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Порт Вейл (Сток-он-Трент)
    Россия
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