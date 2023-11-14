Стив Седдон - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Седдон
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рединг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 декабря 1997 (26 лет)
|Имя
|Стив
|Фамилия
|Седдон
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рединг
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 декабря 1997 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.01.2024
|1' - 64'
|Кембридж Юнайтед
|0:0
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 30 тур
|64' 64'
|20.01.2024
|1' - 90'
|Бертон Альбион
|2:0
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 29 тур
|15.01.2024
|1' - 80'
|Дерби Каунти
|3:2
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 28 тур
|54' 65'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|66' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)