Даджон Браун - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Даджон
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 2005 (18 лет)
|Имя
|Даджон
|Фамилия
|Браун
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Ливерпуль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.01.2024
|Был в запасе
|Линкольн
|0:0
|Дерби Каунти
|Англия. Первая лига, 29 тур
|15.01.2024
|Был в запасе
|Дерби Каунти
|3:2
|Бертон Альбион
|Англия. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2023
|73' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:2
|Блэкпул (Блэкпул)