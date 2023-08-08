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    Даджон Браун - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Даджон
    Фамилия Браун
    Команда Дерби Каунти
    Состав Молодежный
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 октября 2005 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.01.2024 Был в запасе Линкольн 0:0 Дерби Каунти Англия. Первая лига, 29 тур
    15.01.2024 Был в запасе Дерби Каунти 3:2 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дерби Каунти 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2023 73' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:2 Блэкпул (Блэкпул)
    Россия
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