Даррен Робинсон - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Даррен
|Фамилия
|Робинсон
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Портадаун
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Даррен
|Фамилия
|Робинсон
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Портадаун
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 декабря 2004 (19 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.01.2024
|Был в запасе
|Дерби Каунти
|2:1
|Челтенхэм
|Англия. Первая лига, 30 тур
|23.01.2024
|Был в запасе
|Рединг
|1:0
|Дерби Каунти
|Англия. Первая лига, 18 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Линкольн
|0:0
|Дерби Каунти
|Англия. Первая лига, 29 тур