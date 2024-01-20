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    Даррен Робинсон - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Даррен
    Фамилия Робинсон
    Команда Дерби Каунти
    Состав Основной
    Родной город Портадаун
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 декабря 2004 (19 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.01.2024 Был в запасе Дерби Каунти 2:1 Челтенхэм Англия. Первая лига, 30 тур
    23.01.2024 Был в запасе Рединг 1:0 Дерби Каунти Англия. Первая лига, 18 тур
    20.01.2024 Был в запасе Линкольн 0:0 Дерби Каунти Англия. Первая лига, 29 тур
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