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    Джош Уокер - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Джош
    Фамилия Уокер
    Команда Гиллинхэм
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 декабря 1997 (26 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 1' - 72' Ноттс Каунти 1:3 Гиллинхэм Англия. Вторая лига, 32 тур
    35'
    03.02.2024 1' - 63' Гиллинхэм 1:1 Уолсолл Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 63' - 90' Милтон Кинс Донс 2:1 Гиллинхэм Англия. Вторая лига, 30 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бертон Альбион 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2023 67' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Порт Вейл (Сток-он-Трент)
    04.11.2023 1' -90' Порт Вейл (Сток-он-Трент) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    64'
    Россия
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