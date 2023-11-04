Джош Уокер - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Уокер
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 1997 (26 лет)
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Уокер
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 декабря 1997 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|1' - 72'
|Ноттс Каунти
|1:3
|Гиллинхэм
|Англия. Вторая лига, 32 тур
|35'
|03.02.2024
|1' - 63'
|Гиллинхэм
|1:1
|Уолсолл
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|63' - 90'
|Милтон Кинс Донс
|2:1
|Гиллинхэм
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|67' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|04.11.2023
|1' -90'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|64'