Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Джо Пауэлл - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Джо
    Фамилия Пауэлл
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 октября 1998 (25 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Бристоль Роверс 1:2 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 32 тур
    03.02.2024 1' - 90' Бертон Альбион 0:1 Линкольн Англия. Первая лига, 31 тур
    45'
    27.01.2024 1' - 90' Кембридж Юнайтед 0:0 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 1' - 90' Бертон Альбион 2:0 Чарльтон Англия. Первая лига, 29 тур
    15.01.2024 1' - 90' Дерби Каунти 3:2 Бертон Альбион Англия. Первая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бертон Альбион 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2023 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Порт Вейл (Сток-он-Трент)
    04.11.2023 1' -90' Порт Вейл (Сток-он-Трент) 0:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    45'
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+