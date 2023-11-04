Джеймс Плант - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Плант
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Плант
|Команда
|Порт Вейл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 2004 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порт Вейл
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -28'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:1
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|14.11.2023
|85' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|04.11.2023
|1' -71'
|Порт Вейл (Сток-он-Трент)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)