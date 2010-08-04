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    Антониу Семеду - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Антониу
    Фамилия Семеду
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 1979 (43 года)
    Рост 170
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Униря 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2010 1' -53' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Униря (Урзичень)
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