Давид Филипп - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Филипп
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Филипп
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гамбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|1' -90'
|Виктория (Кельн)
|0:2
|Айнтрахт (Франкфурт)