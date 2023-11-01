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    Давид Филипп - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Филипп
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Родной город Гамбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 2000 (23 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 1 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2023 1' -90' Виктория (Кельн) 0:2 Айнтрахт (Франкфурт)
    Россия
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