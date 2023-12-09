Tommy Simkin - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Tommy Simkin
|Команда
|Форест Грин
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Tommy Simkin
|Команда
|Форест Грин
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|Был в запасе
|Колчестер Юнайтед
|3:3
|Форест Грин
|Англия. Вторая лига, 31 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Форест Грин
|0:1
|Аккрингтон Стэнли
|Англия. Вторая лига, 30 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Гиллинхэм
|1:1
|Форест Грин
|Англия. Вторая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2024
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|29.12.2023
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.12.2023
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.12.2023
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|09.12.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|02.12.2023
|Был в запасе
|Плимут Аргайл (Плимут)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|28.11.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:3
|Блэкберн (Блэкберн)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)