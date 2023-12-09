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    Tommy Simkin - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Tommy Simkin
    Команда Форест Грин
    Состав Основной
    Позиция Вратарь
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 Был в запасе Колчестер Юнайтед 3:3 Форест Грин Англия. Вторая лига, 31 тур
    27.01.2024 Был в запасе Форест Грин 0:1 Аккрингтон Стэнли Англия. Вторая лига, 30 тур
    20.01.2024 Был в запасе Гиллинхэм 1:1 Форест Грин Англия. Вторая лига, 29 тур
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