Арб Манай - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Арб
|Фамилия
|Манай
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1998 (25 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Арб
|Фамилия
|Манай
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1998 (25 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балкани
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|82' -90'
|Динамо (Загреб)
|3:0
|Балкани (Сува Река)
|30.11.2023
|70' -90'
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|82'
|09.11.2023
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|0:0
|Балкани (Сува Река)
|26.10.2023
|88' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:2
|Астана (Астана)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|31.08.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:0
|Балкани (Сува Река)