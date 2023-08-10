Гентрит Халили - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Гентрит
|Фамилия
|Халили
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 декабря 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Имя
|Гентрит
|Фамилия
|Халили
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 декабря 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балкани
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|3:0
|Балкани (Сува Река)
|30.11.2023
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|09.11.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|0:0
|Балкани (Сува Река)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|1:2
|Астана (Астана)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|2:0
|Динамо (Загреб)
|21.09.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|31.08.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|24.08.2023
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|4:1
|БАТЭ (Борисов)
|17.08.2023
|Был в запасе
|Линкольн (Гибралтар)
|1:3
|Балкани (Сува Река)
|10.08.2023
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|2:0
|Линкольн (Гибралтар)
|03.08.2023
|Был в запасе
|Ларн (Ларн)
|1:4
|Балкани (Сува Река)
|25.07.2023
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|3:0
|Ларн (Ларн)