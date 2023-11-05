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    Christian Oxlade-Chamberlain - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Christian Oxlade-Chamberlain
    Команда Киддерминстер
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.01.2024 89' - 90' Хартлпул Юнайтед 0:1 Киддерминстер Англия. Национальная лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Киддерминстер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2023 1' -90' Киддерминстер (Киддерминстер) 0:2 Флитвуд (Флитвуд)
    Россия
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