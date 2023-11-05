Christian Oxlade-Chamberlain - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Christian Oxlade-Chamberlain
|Команда
|Киддерминстер
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Christian Oxlade-Chamberlain
|Команда
|Киддерминстер
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.01.2024
|89' - 90'
|Хартлпул Юнайтед
|0:1
|Киддерминстер
|Англия. Национальная лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Киддерминстер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2023
|1' -90'
|Киддерминстер (Киддерминстер)
|0:2
|Флитвуд (Флитвуд)