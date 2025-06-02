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Фернандо
Статистика
Фернандо - статистика
Завершил карьеру
25 июля 1987 (39), Альто-Парайсо
#5 | Полузащитник
185 см | 77 кг
Бразилия | Португалия
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Бразилия. Серия А 2025
Кубок Либертадорес 2025
Бразилия. Серия А 2024
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Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интернасьонал
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 2
02.06.2025
Флуминенсе
1' - 20'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Коринтианс
4 : 2
04.05.2025
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
20.04.2025
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
0 : 1
17.04.2025
Палмейрас
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Интернасьонал
3 : 0
07.04.2025
Крузейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Фламенго
1 : 1
30.03.2025
Интернасьонал
1' - 90'
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