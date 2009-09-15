Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарик Сектиуи - статистика

    Имя Тарик
    Фамилия Сектиуи
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 мая 1977 (45 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2009 63' -90' Челси (Лондон) 1:0 Порту (Порту)
    • Читайте нас: 
    11