Luke Duzel - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Luke Duzel
|Команда
|Аделаида Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Luke Duzel
|Команда
|Аделаида Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|Был в запасе
|Аделаида Юнайтед
|3:3
|Перт Глори
|Австралия. А-лига, 16 тур
|03.02.2024
|70' - 90'
|Аделаида Юнайтед
|0:4
|Сентрал Кост Маринерс
|Австралия. А-лига, 15 тур
|25.01.2024
|46' - 90'
|Мельбурн Сити
|1:0
|Аделаида Юнайтед
|Австралия. А-лига, 14 тур
|Команда
|И
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|Ж
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|Дата
|Минуты
|Матч