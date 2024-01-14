Carlo Armiento - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Carlo Armiento
|Команда
|Брисбен Роар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Carlo Armiento
|Команда
|Брисбен Роар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Брисбен Роар
|5:1
|Мельбурн Сити
|Австралия. А-лига, 16 тур
|02.02.2024
|62' - 90'
|Брисбен Роар
|1:1
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 15 тур
|27.01.2024
|68' - 90'
|Сентрал Кост Маринерс
|2:0
|Брисбен Роар
|Австралия. А-лига, 14 тур
|85'
|23.01.2024
|1' - 46'
|Ньюкасл Джетс
|3:1
|Брисбен Роар
|Австралия. А-лига, 12 тур
|18.01.2024
|1' - 58'
|Брисбен Роар
|1:3
|Макартур
|Австралия. А-лига, 13 тур
|14.01.2024
|1' - 71'
|Брисбен Роар
|3:2
|Ньюкасл Джетс
|Австралия. А-лига, 27 тур
|Команда
|И
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч