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    Кеннет Нильсен - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Кеннет
    Фамилия Нильсен
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 188
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ольборг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2009 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 2:0
    (3:4)п    		 Манчестер Сити (Манчестер)
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