Андерс Дью - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Андерс
|Фамилия
|Дью
|Команда
|Вестсьелланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|177
|Вес
|68
|Имя
|Андерс
|Фамилия
|Дью
|Команда
|Вестсьелланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|177
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.03.2009
|1' -46'
|Ольборг (Ольборг)
|2:0
(3:4)п
|Манчестер Сити (Манчестер)
|38'