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    Майкл Бошам - статистика

    Защитник
    Имя Майкл
    Фамилия Бошам
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 марта 1981 (42 года)
    Рост 191
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ольборг 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2009 1' -90' Ольборг (Ольборг) 2:0
    (3:4)п    		 Манчестер Сити (Манчестер)
    70'
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