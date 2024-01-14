Йован Милошевич - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Йован
|Фамилия
|Милошевич
|Команда
|Штутгарт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чачак
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 2005 (18 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Йован
|Фамилия
|Милошевич
|Команда
|Штутгарт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чачак
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 2005 (18 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Штутгарт
|3:1
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|06.02.2024
|Был в запасе
|Байер
|3:2
|Штутгарт
|Германия. Кубок, 1/4 финала
|03.02.2024
|Был в запасе
|Фрайбург
|1:3
|Штутгарт
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Штутгарт
|5:2
|РБ Лейпциг
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Бохум
|1:0
|Штутгарт
|Германия. Бундеслига, 18 тур
|14.01.2024
|Был в запасе
|Боруссия М
|3:1
|Штутгарт
|Германия. Бундеслига, 17 тур