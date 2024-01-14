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    Йован Милошевич - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Йован
    Фамилия Милошевич
    Команда Штутгарт
    Состав Основной
    Родной город Чачак
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 июля 2005 (18 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Штутгарт 3:1 Майнц Германия. Бундеслига, 21 тур
    06.02.2024 Был в запасе Байер 3:2 Штутгарт Германия. Кубок, 1/4 финала
    03.02.2024 Был в запасе Фрайбург 1:3 Штутгарт Германия. Бундеслига, 20 тур
    27.01.2024 Был в запасе Штутгарт 5:2 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 19 тур
    20.01.2024 Был в запасе Бохум 1:0 Штутгарт Германия. Бундеслига, 18 тур
    14.01.2024 Был в запасе Боруссия М 3:1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 17 тур
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