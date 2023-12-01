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    Жозеф Нонге - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Жозеф
    Фамилия Нонге
    Команда Ювентус
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 мая 2005 (18 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.02.2024 Был в запасе Интер 1:0 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    27.01.2024 Был в запасе Ювентус 1:1 Эмполи Италия. Серия А, 22 тур
    21.01.2024 Был в запасе Лечче 0:3 Ювентус Италия. Серия А, 21 тур
    16.01.2024 Был в запасе Ювентус 3:0 Сассуоло Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2024 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Ювентус (Турин)
    27.01.2024 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    21.01.2024 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:3 Ювентус (Турин)
    16.01.2024 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    07.01.2024 81' -90' Салернитана (Салернитана) 1:2 Ювентус (Турин)
    30.12.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Рома (Рим)
    23.12.2023 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Ювентус (Турин)
    15.12.2023 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Ювентус (Турин)
    08.12.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Наполи (Неаполь)
    01.12.2023 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Ювентус (Турин)
    26.11.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Интер (Милан)
    11.11.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    05.11.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Ювентус (Турин)
    28.10.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Верона (Верона)
    22.10.2023 Был в запасе Милан (Милан) 0:1 Ювентус (Турин)
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