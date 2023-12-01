Жозеф Нонге - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Жозеф
|Фамилия
|Нонге
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 2005 (18 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Жозеф
|Фамилия
|Нонге
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 2005 (18 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.02.2024
|Был в запасе
|Интер
|1:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Ювентус
|1:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 22 тур
|21.01.2024
|Был в запасе
|Лечче
|0:3
|Ювентус
|Италия. Серия А, 21 тур
|16.01.2024
|Был в запасе
|Ювентус
|3:0
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2024
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|21.01.2024
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|16.01.2024
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|07.01.2024
|81' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|30.12.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Рома (Рим)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|15.12.2023
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|08.12.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|01.12.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Интер (Милан)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Верона (Верона)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:1
|Ювентус (Турин)