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    Marco Pissardo - статистика

    #38 | Вратарь
    Имя Marco Pissardo
    Команда Бари
    Состав Основной
    Позиция Вратарь
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Бари 3:1 Лекко Италия. Серия В, 24 тур
    02.02.2024 Был в запасе Палермо 3:0 Бари Италия. Серия В, 23 тур
    27.01.2024 Был в запасе Бари 0:2 Реджана 1919 Италия. Серия В, 22 тур
    21.01.2024 Был в запасе Асколи 2:2 Бари Италия. Серия В, 21 тур
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