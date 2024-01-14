Lucas Mauragis - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Lucas Mauragis
|Команда
|Ньюкасл Джетс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Lucas Mauragis
|Команда
|Ньюкасл Джетс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 90'
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3:3
|Ньюкасл Джетс
|Австралия. А-лига, 16 тур
|70'
|03.02.2024
|1' - 90'
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|Мельбурн Виктори
|Австралия. А-лига, 15 тур
|88'
|27.01.2024
|1' - 67'
|Ньюкасл Джетс
|1:2
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 14 тур
|23.01.2024
|1' - 90'
|Ньюкасл Джетс
|3:1
|Брисбен Роар
|Австралия. А-лига, 12 тур
|57'
|19.01.2024
|46' - 90'
|Сидней
|4:0
|Ньюкасл Джетс
|Австралия. А-лига, 13 тур
|14.01.2024
|1' - 90'
|Брисбен Роар
|3:2
|Ньюкасл Джетс
|Австралия. А-лига, 27 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч