Christopher Ikonomidis - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Christopher Ikonomidis
|Команда
|Мельбурн Виктори
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Christopher Ikonomidis
|Команда
|Мельбурн Виктори
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|61' - 90'
|Ньюкасл Джетс
|1:1
|Мельбурн Виктори
|Австралия. А-лига, 15 тур
|26.01.2024
|80' - 90'
|Мельбурн Виктори
|1:1
|Сидней
|Австралия. А-лига, 14 тур
|19.01.2024
|1' - 63'
|Веллингтон Феникс
|1:1
|Мельбурн Виктори
|Австралия. А-лига, 13 тур
|Команда
|И
|Г
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|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч