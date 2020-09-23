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    Анри Хагуш - статистика

    Защитник
    Имя Анри
    Отчество Енверович
    Фамилия Хагуш
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Гагра
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 177
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2020 1' -90' Салют (Белгород) 1:1
    (3:4)п    		 Арсенал (Тула)
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