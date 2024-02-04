Dylan Scicluna - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Dylan Scicluna
|Команда
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Dylan Scicluna
|Команда
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|86' - 90'
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3:3
|Ньюкасл Джетс
|Австралия. А-лига, 16 тур
|04.02.2024
|69' - 90'
|Макартур
|4:3
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Австралия. А-лига, 15 тур
|74'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч