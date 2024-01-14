|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|82' - 90'
|Веллингтон Феникс
|2:0
|Вестерн Юнайтед
|Австралия. А-лига, 16 тур
|06.02.2024
|Был в запасе
|Веллингтон Феникс
|0:0
|Сентрал Кост Маринерс
|Австралия. А-лига, 12 тур
|02.02.2024
|1' - 90'
|Брисбен Роар
|1:1
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 15 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Ньюкасл Джетс
|1:2
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 14 тур
|14.01.2024
|85' - 90'
|Перт Глори
|3:4
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч