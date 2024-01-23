Henry Hore - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Henry Hore
|Команда
|Брисбен Роар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Henry Hore
|Команда
|Брисбен Роар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 55'
|Брисбен Роар
|5:1
|Мельбурн Сити
|Австралия. А-лига, 16 тур
|10'
|02.02.2024
|1' - 38'
|Брисбен Роар
|1:1
|Веллингтон Феникс
|Австралия. А-лига, 15 тур
|27.01.2024
|1' - 58'
|Сентрал Кост Маринерс
|2:0
|Брисбен Роар
|Австралия. А-лига, 14 тур
|23.01.2024
|60' - 90'
|Ньюкасл Джетс
|3:1
|Брисбен Роар
|Австралия. А-лига, 12 тур
|71'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч