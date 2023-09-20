Адмир Бристрич - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Адмир
|Фамилия
|Бристрич
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Адмир
|Фамилия
|Бристрич
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2023
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|09.11.2023
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|2:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|26.10.2023
|Был в запасе
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|3:0
|Олимпия (Любляна)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Олимпия (Любляна)
|0:1
|Слован (Братислава)
|20.09.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Олимпия (Любляна)