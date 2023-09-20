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    Адмир Бристрич - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Адмир
    Фамилия Бристрич
    Команда Олимпия
    Состав Основной
    Родной город Тузла
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 апреля 2003 (20 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2023 1' -90' Олимпия (Любляна) 0:2 Лилль (Лилль)
    09.11.2023 1' -90' Олимпия (Любляна) 2:0 КИ Клаксвик (Клаксвик)
    26.10.2023 Был в запасе КИ Клаксвик (Клаксвик) 3:0 Олимпия (Любляна)
    05.10.2023 Был в запасе Олимпия (Любляна) 0:1 Слован (Братислава)
    20.09.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 2:0 Олимпия (Любляна)
    Россия
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