Марко Брест - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Брест
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 2002 (21 год)
|Рост
|173
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Брест
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 2002 (21 год)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|1' -75'
|Слован (Братислава)
|1:2
|Олимпия (Любляна)
|30.11.2023
|1' -46'
|Олимпия (Любляна)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|41'
|09.11.2023
|1' -63'
|Олимпия (Любляна)
|2:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|35'
|26.10.2023
|46' -90'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|3:0
|Олимпия (Любляна)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Олимпия (Любляна)
|0:1
|Слован (Братислава)
|20.09.2023
|78' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Олимпия (Любляна)