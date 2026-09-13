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Команды
РБ Лейпциг
Марк Гиу
Статистика
€ 12 млн
Марк Гиу - статистика
РБ Лейпциг
4 января 2006 (20)
#9 | Нападающий
187 см
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
13.09.2026
Гамбург
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
10.09.2026
РБ Лейпциг
1' - 60'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
3 : 1
05.09.2026
РБ Лейпциг
75' - 90'
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Испания. Примера 2023/2024
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Команда
И
Г
П
Ж
К
РБ Лейпциг
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
13.09.2026
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
3 : 1
05.09.2026
РБ Лейпциг
75' - 90'
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