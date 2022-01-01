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Александр Алехин
Новости
€ 250 тыс
Александр Алехин - новости
Арсенал
30 января 2005 (21)
#82 | Защитник
189 см
Россия
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Экс-спартаковец покинул «Родину», еще 3 игрока москвичей перешли в клубы Первой и Второй лиг
23 июня
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