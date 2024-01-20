Matthew Baker - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Matthew Baker
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Matthew Baker
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.01.2024
|79' - 90'
|Ньюпорт Каунти
|2:4
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|20.01.2024
|75' - 90'
|Ньюпорт Каунти
|1:0
|Рексхэм
|Англия. Вторая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2024
|79' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|2:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)