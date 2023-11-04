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    Бен Эллиот - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Бен
    Фамилия Эллиот
    Команда Рединг
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 ноября 2002 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 88' - 90' Рединг 2:0 Чарльтон Англия. Первая лига, 32 тур
    06.02.2024 Был в запасе Стивенидж 0:1 Рединг Англия. Первая лига, 27 тур
    03.02.2024 87' - 90' Оксфорд 1:1 Рединг Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 Был в запасе Нигерия 2:0 Камерун Кубок африканских наций, 1/8 финала
    23.01.2024 Был в запасе Гамбия 2:3 Камерун Кубок африканских наций, 3 тур
    19.01.2024 Был в запасе Сенегал 3:1 Камерун Кубок африканских наций, 2 тур
    15.01.2024 Был в запасе Камерун 1:1 Гвинея Кубок африканских наций, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рединг 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 1' -46' Истли (Истли) 2:1 Рединг (Рединг)
    04.11.2023 1' -46' Рединг (Рединг) 3:2 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    28'
    Россия
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