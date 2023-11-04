Бен Эллиот - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Эллиот
|Команда
|Рединг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 ноября 2002 (21 год)
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Эллиот
|Команда
|Рединг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 ноября 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|88' - 90'
|Рединг
|2:0
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 32 тур
|06.02.2024
|Был в запасе
|Стивенидж
|0:1
|Рединг
|Англия. Первая лига, 27 тур
|03.02.2024
|87' - 90'
|Оксфорд
|1:1
|Рединг
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Нигерия
|2:0
|Камерун
|Кубок африканских наций, 1/8 финала
|23.01.2024
|Был в запасе
|Гамбия
|2:3
|Камерун
|Кубок африканских наций, 3 тур
|19.01.2024
|Был в запасе
|Сенегал
|3:1
|Камерун
|Кубок африканских наций, 2 тур
|15.01.2024
|Был в запасе
|Камерун
|1:1
|Гвинея
|Кубок африканских наций, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рединг
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|1' -46'
|Истли (Истли)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|04.11.2023
|1' -46'
|Рединг (Рединг)
|3:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|28'