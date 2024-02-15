Тьемоко Уаттара - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Тьемоко
|Фамилия
|Уаттара
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Тьемоко
|Фамилия
|Уаттара
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серветт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2024
|90' -90'
|Серветт (Женева)
|0:0
|Виктория (Пльзень)
|22.02.2024
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Серветт (Женева)
|15.02.2024
|Был в запасе
|Серветт (Женева)
|0:0
|Лудогорец (Разград)