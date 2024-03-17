Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Жоау Кошта - статистика

    #67 | Нападающий
    Имя Жоау
    Фамилия Кошта
    Команда Рома
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 марта 2005 (19 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 88' - 90' Эмполи 2:1 Рома Италия. Серия А, 38 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 88' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Рома (Рим)
    90'
    19.05.2024 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Дженоа (Генуя)
    12.05.2024 86' -90' Аталанта (Бергамо) 2:1 Рома (Рим)
    05.05.2024 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Ювентус (Турин)
    28.04.2024 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:2 Рома (Рим)
    22.04.2024 85' -90' Рома (Рим) 1:3 Болонья (Болонья)
    14.04.2024 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:2 Рома (Рим)
    06.04.2024 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Лацио (Рим)
    01.04.2024 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:0 Рома (Рим)
    17.03.2024 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    10.02.2024 Был в запасе Рома (Рим) 2:4 Интер (Милан)
    05.02.2024 Был в запасе Рома (Рим) 4:0 Кальяри (Кальяри)
    29.01.2024 Был в запасе Салернитана (Салерно) 1:2 Рома (Рим)
    20.01.2024 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Верона (Верона)
    14.01.2024 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Рома (Рим)
    17.12.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Рома (Рим)
    05.11.2023 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Лечче (Лечче)
    29.10.2023 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Рома (Рим)
    08.10.2023 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:4 Рома (Рим)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+