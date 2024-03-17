Жоау Кошта - статистика
#67 | Нападающий
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Кошта
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Кошта
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|88' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Рома (Рим)
|90'
|19.05.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|12.05.2024
|86' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Рома (Рим)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:2
|Рома (Рим)
|22.04.2024
|85' -90'
|Рома (Рим)
|1:3
|Болонья (Болонья)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Рома (Рим)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Лацио (Рим)
|01.04.2024
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Рома (Рим)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:4
|Интер (Милан)
|05.02.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:0
|Кальяри (Кальяри)
|29.01.2024
|Был в запасе
|Салернитана (Салерно)
|1:2
|Рома (Рим)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Верона (Верона)
|14.01.2024
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Рома (Рим)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Рома (Рим)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Лечче (Лечче)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Рома (Рим)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:4
|Рома (Рим)