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    Хенок Теклаб - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Хенок
    Фамилия Теклаб
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Родной город Франкфурт-на-Майне
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 ноября 1998 (25 лет)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 1' - 90' Юнион СЖ 2:0 Генк Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
    42'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 21 1 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Генк (Генк)
    42'
    19.05.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    13.05.2024 1' -80' Брюгге (Брюгге) 2:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    48'
    05.05.2024 1' -69' Юнион СЖ (Брюссель) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    28.04.2024 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 4:1 Антверпен (Антверпен)
    74'
    25.04.2024 1' -76' Антверпен (Антверпен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.04.2024 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Брюгге (Брюгге)
    14.04.2024 1' -75' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    07.04.2024 79' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:3 Серкль Брюгге (Брюгге)
    90' 90'
    01.04.2024 85' -90' Генк (Генк) 1:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    17.03.2024 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    10.03.2024 90' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Гент (Гент)
    02.03.2024 46' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    52'
    25.02.2024 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Стандард (Льеж)
    18.02.2024 1' -80' Кортрейк (Кортрейк) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    10.02.2024 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Вестерло (Вестерло)
    03.02.2024 Был в запасе Генк (Генк) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    31.01.2024 75' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:2 Моленбек (Моленбек)
    28.01.2024 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.01.2024 68' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    12.11.2023 66' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:0 Кортрейк (Кортрейк)
    08.10.2023 81' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:4 Юнион СЖ (Брюссель)
    86'
    01.10.2023 62' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    16.09.2023 87' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 0:2 Генк (Генк)
    03.09.2023 81' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Антверпен (Антверпен)
    19.08.2023 77' -90' Мехелен (Мехелен) 4:0 Юнион СЖ (Брюссель)
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