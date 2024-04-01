Хенок Теклаб - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Хенок
|Фамилия
|Теклаб
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Франкфурт-на-Майне
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Хенок
|Фамилия
|Теклаб
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Франкфурт-на-Майне
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 1998 (25 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.05.2024
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|2:0
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
|42'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|21
|1
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Генк (Генк)
|42'
|19.05.2024
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|13.05.2024
|1' -80'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|48'
|05.05.2024
|1' -69'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|28.04.2024
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:1
|Антверпен (Антверпен)
|74'
|25.04.2024
|1' -76'
|Антверпен (Антверпен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)
|14.04.2024
|1' -75'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|07.04.2024
|79' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:3
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|90' 90'
|01.04.2024
|85' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|10.03.2024
|90' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Гент (Гент)
|02.03.2024
|46' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|52'
|25.02.2024
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Стандард (Льеж)
|18.02.2024
|1' -80'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Вестерло (Вестерло)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|31.01.2024
|75' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:2
|Моленбек (Моленбек)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.01.2024
|68' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|12.11.2023
|66' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|08.10.2023
|81' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:4
|Юнион СЖ (Брюссель)
|86'
|01.10.2023
|62' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|16.09.2023
|87' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|03.09.2023
|81' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|19.08.2023
|77' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|4:0
|Юнион СЖ (Брюссель)