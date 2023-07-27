Рафиу Дуросинми - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Рафиу
|Фамилия
|Дуросинми
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 2003 (21 год)
|Рост
|192
|Имя
|Рафиу
|Фамилия
|Дуросинми
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 2003 (21 год)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|21.09.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|31.08.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:0
|Тобол (Костанай)
|24.08.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|17.08.2023
|Был в запасе
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|0:2
|Виктория (Пльзень)
|10.08.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|4:0
|Гзира Юнайтед (Гзира)
|03.08.2023
|Был в запасе
|Дрита (Гнилане)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|27.07.2023
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|0:0
|Дрита (Гнилане)