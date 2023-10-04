Кирилл Симонов - статистика
#96 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Симонов
|Команда
|Факел
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 2006 (17 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Симонов
|Команда
|Факел
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 2006 (17 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.10.2023
|90' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
(4:2)п
|ЦСКА (Москва)