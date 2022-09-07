Иван Маркано - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Маркано
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантандер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|189
|Вес
|74
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Маркано
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантандер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|189
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Шавиш
|1:3
|Порту
|Португалия. Примейра, 23 тур
|27'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Порту
|1:2
|Жил Висенте
|Португалия. Примейра, 22 тур
|22.02.2023
|1' - 90'
|Интер
|1:0
|Порту
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|1' - 90'
|Порту
|1:0
|Риу Аве
|Португалия. Примейра, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порту
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2023
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Порту (Порту)
|01.11.2022
|1' -90'
|Порту (Порту)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|90'
|26.10.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|0:4
|Порту (Порту)
|12.10.2022
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|0:3
|Порту (Порту)
|13.09.2022
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|0:4
|Брюгге (Брюгге)
|07.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Порту (Порту)