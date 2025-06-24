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Иван Маркано
Статистика
Иван Маркано - статистика
Завершил карьеру
23 июня 1987 (39), Сантандер
#5 | Защитник
189 см | 74 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Клубный чемпионат мира 2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Португалия. Примейра 2014/2015
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Порту
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Порту
4 : 4
24.06.2025
Аль-Ахли
1' - 90'
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Интер Майами
2 : 1
19.06.2025
Порту
1' - 90'
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Палмейрас
0 : 0
16.06.2025
Порту
1' - 90'
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