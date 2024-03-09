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    Амара Конде - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Амара
    Фамилия Конде
    Команда Магдебург
    Состав Основной
    Родной город Фрайбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 1997 (27 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Магдебург 29 1 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 1' -46' Фортуна (Дюссельдорф) 3:2 Магдебург (Магдебург)
    10.05.2024 1' -90' Магдебург (Магдебург) 0:0 Гройтер Фюрт (Фюрт)
    90'
    04.05.2024 1' -90' Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн) 4:1 Магдебург (Магдебург)
    28.04.2024 1' -77' Магдебург (Магдебург) 1:1 Оснабрюк (Оснабрюк)
    16'
    21.04.2024 1' -90' Ганза (Росток) 0:2 Магдебург (Магдебург)
    14.04.2024 1' -90' Магдебург (Магдебург) 2:2 Гамбург (Гамбург)
    73'
    06.04.2024 31' -90' Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 0:0 Магдебург (Магдебург)
    31.03.2024 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 0:3 Ганновер-96 (Ганновер)
    17.03.2024 1' -90' Карлсруэ (Карлсруэ) 7:0 Магдебург (Магдебург)
    09.03.2024 1' -56' Магдебург (Магдебург) 0:1 Нюрнберг (Нюрнберг)
    03.03.2024 1' -70' Падерборн (Падерборн) 0:0 Магдебург (Магдебург)
    24.02.2024 1' -86' Магдебург (Магдебург) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    16.02.2024 Был в запасе Герта (Берлин) 3:2 Магдебург (Магдебург)
    10.02.2024 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 1:0 Санкт-Паули (Гамбург)
    02.02.2024 Был в запасе Магдебург (Магдебург) 1:1 Хольштайн (Киль)
    28.01.2024 1' -46' Айнтрахт (Брауншвейг) 1:0 Магдебург (Магдебург)
    21.01.2024 1' -67' Магдебург (Магдебург) 1:0 Веен (Висбаден)
    16.12.2023 1' -90' Магдебург (Магдебург) 2:3 Фортуна (Дюссельдорф)
    17'
    09.12.2023 1' -90' Гройтер Фюрт (Фюрт) 1:1 Магдебург (Магдебург)
    02.12.2023 1' -68' Магдебург (Магдебург) 4:1 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
    58'
    25.11.2023 1' -90' Оснабрюк (Оснабрюк) 0:2 Магдебург (Магдебург)
    12.11.2023 1' -84' Магдебург (Магдебург) 1:2 Ганза (Росток)
    04.11.2023 82' -90' Гамбург (Гамбург) 2:0 Магдебург (Магдебург)
    29.10.2023 1' -34' Магдебург (Магдебург) 1:2 Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
    20.10.2023 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 2:1 Магдебург (Магдебург)
    07.10.2023 1' -46' Магдебург (Магдебург) 1:1 Карлсруэ (Карлсруэ)
    01.10.2023 1' -69' Нюрнберг (Нюрнберг) 1:0 Магдебург (Магдебург)
    22.09.2023 71' -90' Магдебург (Магдебург) 1:1 Падерборн (Падерборн)
    16.09.2023 1' -64' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:3 Магдебург (Магдебург)
    02.09.2023 36' -90' Магдебург (Магдебург) 6:4 Герта (Берлин)
    27.08.2023 1' -63' Санкт-Паули (Гамбург) 0:0 Магдебург (Магдебург)
    20.08.2023 1' -64' Хольштайн (Киль) 2:4 Магдебург (Магдебург)
    21'
    06.08.2023 1' -90' Магдебург (Магдебург) 2:1 Айнтрахт (Брауншвейг)
    32'
    29.07.2023 1' -72' Веен (Висбаден) 1:1 Магдебург (Магдебург)
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