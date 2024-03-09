Амара Конде - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Амара
|Фамилия
|Конде
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фрайбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1997 (27 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Амара
|Фамилия
|Конде
|Команда
|Магдебург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фрайбург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1997 (27 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Магдебург
|29
|1
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -46'
|Фортуна (Дюссельдорф)
|3:2
|Магдебург (Магдебург)
|10.05.2024
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|0:0
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|90'
|04.05.2024
|1' -90'
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|4:1
|Магдебург (Магдебург)
|28.04.2024
|1' -77'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|16'
|21.04.2024
|1' -90'
|Ганза (Росток)
|0:2
|Магдебург (Магдебург)
|14.04.2024
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|2:2
|Гамбург (Гамбург)
|73'
|06.04.2024
|31' -90'
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|0:0
|Магдебург (Магдебург)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|0:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|17.03.2024
|1' -90'
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|7:0
|Магдебург (Магдебург)
|09.03.2024
|1' -56'
|Магдебург (Магдебург)
|0:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|03.03.2024
|1' -70'
|Падерборн (Падерборн)
|0:0
|Магдебург (Магдебург)
|24.02.2024
|1' -86'
|Магдебург (Магдебург)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|16.02.2024
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|3:2
|Магдебург (Магдебург)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|1:0
|Санкт-Паули (Гамбург)
|02.02.2024
|Был в запасе
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Хольштайн (Киль)
|28.01.2024
|1' -46'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:0
|Магдебург (Магдебург)
|21.01.2024
|1' -67'
|Магдебург (Магдебург)
|1:0
|Веен (Висбаден)
|16.12.2023
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|2:3
|Фортуна (Дюссельдорф)
|17'
|09.12.2023
|1' -90'
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|1:1
|Магдебург (Магдебург)
|02.12.2023
|1' -68'
|Магдебург (Магдебург)
|4:1
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|58'
|25.11.2023
|1' -90'
|Оснабрюк (Оснабрюк)
|0:2
|Магдебург (Магдебург)
|12.11.2023
|1' -84'
|Магдебург (Магдебург)
|1:2
|Ганза (Росток)
|04.11.2023
|82' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Магдебург (Магдебург)
|29.10.2023
|1' -34'
|Магдебург (Магдебург)
|1:2
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|20.10.2023
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Магдебург (Магдебург)
|07.10.2023
|1' -46'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|01.10.2023
|1' -69'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:0
|Магдебург (Магдебург)
|22.09.2023
|71' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|1:1
|Падерборн (Падерборн)
|16.09.2023
|1' -64'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:3
|Магдебург (Магдебург)
|02.09.2023
|36' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|6:4
|Герта (Берлин)
|27.08.2023
|1' -63'
|Санкт-Паули (Гамбург)
|0:0
|Магдебург (Магдебург)
|20.08.2023
|1' -64'
|Хольштайн (Киль)
|2:4
|Магдебург (Магдебург)
|21'
|06.08.2023
|1' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|2:1
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|32'
|29.07.2023
|1' -72'
|Веен (Висбаден)
|1:1
|Магдебург (Магдебург)