Самсон Товид - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Самсон
|Фамилия
|Товид
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 2004 (20 лет)
|Имя
|Самсон
|Фамилия
|Товид
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2023
|1' -72'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|3:2
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)