Чарли О'Коннел - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|О'Коннел
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|181
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|О'Коннел
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 декабря 2002 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Питерборо Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2023
|1' -59'
|Портсмут (Портсмут)
|1:2
(4:5)п
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|44' 59'