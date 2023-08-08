Алекс Паттисон - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Паттисон
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Паттисон
|Команда
|Брэдфорд Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 сентября 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брэдфорд Сити
|3
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2023
|71' -90'
|Брэдфорд Сити (Брэдфорд)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|89'
|29.08.2023
|1' -46'
|Рексхэм (Рексхэм)
|1:2
(3:4)п
|Брэдфорд Сити (Брэдфорд)
|45'
|08.08.2023
|1' -90'
|Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон)
|1:2
(1:4)п
|Брэдфорд Сити (Брэдфорд)
|45'