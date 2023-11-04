Джек Айредейл - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Айредейл
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 мая 1996 (28 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Айредейл
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 мая 1996 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2024
|46' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|02.12.2023
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|5:1
|Хэрроджейт (Хэрроджейт)
|04.11.2023
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|4:0
|Солихалл Мурс (Солихалл)