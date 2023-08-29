Гарри Андерсон - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Андерсон
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 1997 (27 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Гарри
|Фамилия
|Андерсон
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 1997 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стивенидж
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2023
|67' -90'
|Эксетер Сити (Эксетер)
|2:1
(5:3)п
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|69'