Джордж Миллер - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Миллер
|Команда
|Донкастер Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Болтон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 1998 (25 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Джордж
|Фамилия
|Миллер
|Команда
|Донкастер Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Болтон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 1998 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Донкастер Роверс
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2023
|1' -86'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Донкастер Роверс (Донкастер)
|15' 61'