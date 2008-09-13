Даниель Райхе - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Даниель
|Фамилия
|Райхе
|Команда
|Дуйсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Имя
|Даниель
|Фамилия
|Райхе
|Команда
|Дуйсбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.09.2008
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)