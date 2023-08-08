Найл Эннис - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Найл
|Фамилия
|Эннис
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вулверхэмптон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 1999 (25 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Найл
|Фамилия
|Эннис
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вулверхэмптон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 1999 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|74' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|08.08.2023
|1' -70'
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:3
|Уолсолл (Уолсолл)
|40'