Янне-Пекка Лайне - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Янне-Пекка
|Фамилия
|Лайне
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тампере
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 2001 (23 года)
|Рост
|184
|Имя
|Янне-Пекка
|Фамилия
|Лайне
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тампере
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 2001 (23 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хака
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.07.2023
|1' -66'
|Хака (Валкеакоски)
|2:2
|Крузейдерс (Белфаст)
|65' 66'